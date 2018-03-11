Бодруг-Лунгу: гендерные стереотипы мешают женщинам в политике

На протяжении долгого периода времени единственным назначением прекрасной половины человечества считалось продолжение рода. Женщина выступала исключительно хранительницей домашнего очага.

Однако время идет, и теперь нередки случаи, когда женщины занимают руководящие должности, преуспевают в бизнесе или политике.

Тем не менее, гендерные стереотипы до сих пор имеют место в современном обществе.

Эксперт по вопросам гендерного равенства, председатель НПО Gender-Centru Валентина Бодруг-Лунгу рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, с какими проблемами сталкиваются женщины в Молдове.

"В нашем обществе до сих пор присутствуют гендерные стереотипы, которые необходимо ломать и продвигать позитивный образ женщины. У нас есть очень много смелых женщин, инициативных, женщин — руководителей, которые почему-то остаются в тени. Чем больше их будут занимать высокие позиции, тем быстрее люди начнут адекватно это воспринимать", — заявила Валентина Бодруг-Лунгу.

По словам собеседницы, труднее всего женщине преуспеть в политике или бизнесе, так как представителями этих областей до сих пор представляют только мужчин.



