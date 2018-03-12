Солнцев о медицинском страховании в Абхазии: такие же права, как у россиян

"Граждане РФ, проживающие на территории Абхазии, будут иметь ровно такой же объем прав на получение бесплатной медицинской помощи, в рамках обязательного медицинского страхования, как и другие граждане России. Рассматриваемая категория граждан будет иметь права на медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС и территориальную программу ОМС того региона, где они будут застрахованы. Обладатели полисов смогут получать помощь в медицинских организациях РФ. Если это какая-то первичная помощь, то необходимо будет прикрепиться к какой-нибудь клинике РФ. Если же мы говорим о помощи высокотехнологичной, то в рамках соглашения предусмотрен механизм, будет дополнительное соглашение между министерствами Абхазии и Краснодарского края, которое урегулирует порядок направления граждан РФ, проживающих на территории Абхазии в медицинские организации, находящиеся на территории РФ. Это дополнительный механизм, который позволит не прикрепляться к поликлиникам РФ, но при этом направляться на получение медицинской помощи в Россию", — сказал Солнцев в эфире радио Sputnik Абхазия.