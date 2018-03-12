Урин о Табакове: был талантлив во всем

Какую бы из ипостасей жизни Олега Табакова не взять, он был талантлив во всем, сказал в эфире радио Sputnik Генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Если сегодня спросить любого прохожего на улице не только в Москве, в Петербурге, но и в любом небольшом городке России: кто такой Табаков? Я вас уверяю, что 90 процентов людей вам ответят кто этот человек, то есть его популярность невероятная, как у артиста. Он действительно был выдающимся артистом", — сказал Урин.

Если смотреть на жизнь Олега Павловича, то конечно же она фантастическая, жизнь человека уникального многостороннего дарования.

Помимо сотен ролей, которые он сыграл в кино, в театре, это создание собственного театра "Табакерки", это долгие годы руководства школы студии Московского художественного театра, это создание собственной школы молодых дарований.

Вот какую бы из ипостасей его жизни не взять, мы понимаем, что этот человек был талантлив во всем.

Если мы начнем перечислять сколько талантливых артистов он воспитал, мы поймем, что на самом деле это целая плеяда артистов, которые сегодня и определяют жизнь российского театра. Все что он делал, к чему прикасался это было прикосновением талантливого человека. Это потеря и уход из жизни могикана», — сказал Урин в эфире радио Sputnik.

В Москве на 83 году жизни после тяжелой болезни скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков.



