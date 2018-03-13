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Сергей Кривошеев
© Sputnik Александр Натрускин

Кривошеев об отравлении Скрипаля: английские власти хотят опорочить Россию

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Ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в эфире радио Sputnik прокомментировал ветеран ФСБ, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев.

"Если задаваться простым классическим вопросом, кому это выгодно, то понятно, России это совершенно невыгодно. Зачем это делать России накануне выборов, накануне чемпионата мира по футболу. И получается, что английской стороне это все было выгодно. Сам перебежчик свое  у нас отсидел, немного не досидел, его обменяли на наших людей. То есть его выпустили, с ним ничего не сделали. Он выбрал жить в Англии. Но на свою голову выбрал не ту страну, похоже. Результат оказался…он там не первый такой, именно в Англии, понимаете, беда случилась. Поэтому нужно спрашивать английские власти, зачем они все это затеяли. Но мы-то понимаем зачем. Опорочить нашего  президента перед выборами, сорвать чемпионат мира  по футболу, а еще лучше в Англию бы перенести, они давно этого хотели, и всяческие неприятности нашей стране принести, особенно после того как наш президент рассказал о новых видах оружия, и там немножко испугались. Хотят на что-то другое отвлечь внимание, он уже не нужен этот перебежчик, все что он знал, рассказал. Польза какая-то от него может быть, хотя бы своей болезнью, а не дай бог и смертью, он окажет содействие вот в этой информационной, провокационной войне против нашей страны.

В мире не так много экспертов хорошо понимающих, знающих технологию применения ядов, отравляющих веществ, тем более боевых каких-то отравляющих веществ. И конечно же, по хорошему, британские власти могли бы обратиться к специалистам, в том числе и в нашей стране, но они этого не делали и сейчас делать не будут, уверяю вас.

Участие наших экспертов может вскрыть реальную картину, что произошло, а этого ни под каким видом не будут допускать", —  сказал Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания в центре Солсбери. По версии Скотленд-Ярда, это была попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества.

Скрипаль был фигурантом громкого шпионского дела, он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ-6. В 2010 году Москва обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу России, среди них была Анна Чапман. После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.


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