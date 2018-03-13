Кривошеев об отравлении Скрипаля: английские власти хотят опорочить Россию

"Если задаваться простым классическим вопросом, кому это выгодно, то понятно, России это совершенно невыгодно. Зачем это делать России накануне выборов, накануне чемпионата мира по футболу. И получается, что английской стороне это все было выгодно. Сам перебежчик свое у нас отсидел, немного не досидел, его обменяли на наших людей. То есть его выпустили, с ним ничего не сделали. Он выбрал жить в Англии. Но на свою голову выбрал не ту страну, похоже. Результат оказался…он там не первый такой, именно в Англии, понимаете, беда случилась. Поэтому нужно спрашивать английские власти, зачем они все это затеяли. Но мы-то понимаем зачем. Опорочить нашего президента перед выборами, сорвать чемпионат мира по футболу, а еще лучше в Англию бы перенести, они давно этого хотели, и всяческие неприятности нашей стране принести, особенно после того как наш президент рассказал о новых видах оружия, и там немножко испугались. Хотят на что-то другое отвлечь внимание, он уже не нужен этот перебежчик, все что он знал, рассказал. Польза какая-то от него может быть, хотя бы своей болезнью, а не дай бог и смертью, он окажет содействие вот в этой информационной, провокационной войне против нашей страны.

В мире не так много экспертов хорошо понимающих, знающих технологию применения ядов, отравляющих веществ, тем более боевых каких-то отравляющих веществ. И конечно же, по хорошему, британские власти могли бы обратиться к специалистам, в том числе и в нашей стране, но они этого не делали и сейчас делать не будут, уверяю вас.

Участие наших экспертов может вскрыть реальную картину, что произошло, а этого ни под каким видом не будут допускать", — сказал Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания в центре Солсбери. По версии Скотленд-Ярда, это была попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества.

Скрипаль был фигурантом громкого шпионского дела, он был осужден в России за работу на британскую разведку МИ-6. В 2010 году Москва обменяла его в числе других шпионов на высланных из США граждан, также подозреваемых в шпионаже, но уже в пользу России, среди них была Анна Чапман. После этого экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании.



