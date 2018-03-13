Сафонов: НАТО списывает военные расходы на "российскую угрозу"

США продолжают поддерживать миф о "российской угрозе", чтобы убедить европейцев в необходимости НАТО и увеличении военных расходов, отметил в эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов.

Россия является основной угрозой, с которой сталкиваются американские силы в Европе. Об этом пишет издание National Interest со ссылкой на главнокомандующего силами НАТО в регионе генерала Кертиса Скапаротти.

"После распада организации Варшавского договора встал вопрос о необходимости функционирования НАТО в том виде, в котором альянс был создан в начале холодной войны, после окончания Второй мировой войны. Как раз сейчас НАТО получил второе рождение, начали увеличиваться оборонные бюджеты, "российская угроза" — это тот фактор, который воздействует на политические элиты Запада и на умы избирателей, для того чтобы обосновывать мощь военных расходов", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.



