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Максим Гвинджия
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Гвинджия об участии премьера Грузии в Женевских дискуссиях: будет полезно

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Заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о своей готовности участвовать в международных Женевских дискуссиях в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал дипломат, вице-президент Международного фонда "Апсны" Максим Гвинджия.

Со стороны Грузии пока нет реальных шагов, которые способствовали бы налаживанию диалога и урегулированию конфликта с Абхазией, заявил в интервью "Апсныпресс" министр иностранных дел республики Даур Кове.

Он также отметил, что на Женевских дискуссиях абхазская сторона сталкивается с тем, что Грузия отказывается принять документ о неприменении силы.

По мнению дипломата, вице-президента Международного фонда «Апсны» Максима Гвинджия, если грузинский политик высокого ранга будет принимать участие в Женевских дискуссиях, это пойдет на пользу. 

"Это будет только на пользу и позволит более оперативно решать многие вопросы, которые поднимаются в ходе Женевских дискуссий. Очень часто в Женевских дискуссиях грузинская делегация была представлена не пропорционально абхазской, осетинской и даже российской сторонам. Уровень представительства не был пропорционален. Если с нашей стороны присутствовали министр иностранных дел и другие ключевые сотрудники министерств, то с грузинской стороны это были советники, представители других структур не столь высокого ранга", — отметил Гвинджия в беседе с журналистом Сарией Кварацхелия.

Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 27-28 марта 2018 года.

Женевские дискуссии открылись 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози от 12 августа и 8 сентября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.




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