Карапетян: власть Армении не препятствует работе неправительственного сектора

"Нам в Армении повезло, потому что власти понимают ценность неправительственного сектора, препятствий в деятельности неправительственного сектора нет. Год назад было принято новое законодательство, регулирующее деятельность неправительственных организаций. В рамках законодательства НПО могут заниматься коммерческой деятельностью, если она соответствует уставной деятельности. И многие НПО, в особенности правозащитные, природоохранные, сотрудничают тесно с соответствующими государственными органами, и это сотрудничество очень часто плодотворно. Все министерства должны иметь при себе общественные советы, любая законодательная инициатива, исходящая от правительства должна проходить через обсуждения этого общественного совета, в состав которого входятпредставители профильных НПО в Армении", — сказал Карапетян в интервью Sputnik Абхазия.

Международный форум "НКО Абхазии", организованный "Ассоциацией некоммерческих организаций Абхазии", прошел 13 марта в Сухуме. Участники встречи рассказали о том, как НКО появились, работают в республике и обменивались многолетним опытом с коллегами из Армении.