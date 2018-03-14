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Анна Калягина
© Sputnik / Томас Тхайцук

Калягина о МITT-2018: участники выставки проявляют большой интерес к Абхазии

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Стенд Абхазии вызывает большой интерес у участников международной выставки МITT-2018 "Путешествия и туризм", сказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Мы приезжаем со стендом Абхазии уже третий год. Делегация состоит из туристических компаний, туроператоров, отелей. Делегацию возглавляет Министерство по курортам и туризму, в нее входит Торгово-промышленная палата Абхазии. На сегодняшний день уже подписаны какие-то договоры, соглашения, идет очень активное общение, как бы в продолжение нашего туристического форума в Абхазии, который  мы первые провели в этом году. У нас очень много рекламных материалов, буклетов, визиток. Торгово-промышленная палата, как и всегда, привезла большую экспозицию наших вин, продукции, аджики. У нас очень большая вкусная экспозиция. Мы активно общаемся, рассказываем про Абхазию, интерес очень большой, в этом году все отметили красоту нашего стенда. Мы выделяемся, нас видно издалека. Интерес есть, вокруг нас всегда большая толпа", — сказала Калягина.

Она также сообщила, что стенд Абхазии посетили представители Ростуризма во главе с руководителем Олегом Сафоновым.

Министерство по курортам и туризму совместно с Торгово-промышленной палатой Абхазии принимает участие в 25 международной выставке МITT-2018 "Путешествия и туризм". На выставке, которая проходит в Москве с 13 по 15 марта в ЦВК "Экспоцентр", представлен стенд туристических организаций республики.

МITT входит в пятерку ведущих туристических выставок мира, по праву получила широкое признание международного туристического сообщества и является значимым событием в области туристического бизнеса. Ежегодно выставка становится площадкой для переговоров, встреч и общения представителей туристического бизнеса России и всего мира.





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