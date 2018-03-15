Захарова: Лондон хочет реанимировать попытки изоляции России

"Ставили ли себе задачу в Лондоне всю эту историю приурочить к нашим внутренним процессам? Я думаю, что мы тоже об этом когда-то узнаем. Но то, что речь идет в том числе о попытке очернить, сделать все, для того, чтобы такая колоссальная кампания по сдерживанию России, по попыткам ее изоляции все-таки реанимировать. Не получалось раньше, не получилось сделать единого фронта, не получилось сделать так, что целые регионы войдут вот в эту коалицию по изоляции, но желание то осталось. Поэтому все эти попытки имеют место быть, и то, что сейчас происходит со стороны официального Лондона, и то, как их поддерживают в этом, в частности представители американского политического истэблишмента, здесь, конечно, нет никаких сомнений, что эти попытки продолжаются. Потому что желание и ставки были слишком высоки, чтобы вот так вот от них отказываться", — сказала Захарова.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.