Ачба о незаконном строительстве в Абхазии: прокуроры в ответе наравне с главами

"Работа, которая нами ведется, недостаточна, нужно усилить надзор по всем направлениям: судебное управление, незаконное строительство, выделение земельных участков. Чтобы у нас не было таких случаев, как в Пицунде. Ни главы на местах, ни контролирующие органы, ни прокуроры не знают, где проводится незаконное строительство, а президент знает. Прокуроры в районах наравне с главами администраций будут нести ответственность. Возмущение людей, которые уже вознесли постройку и работают, понятны, где же были контролирующие органы до этого. Каждый должен исполнять свои обязанности", — сказал Ачба в интервью Sputnik Абхазия.