18:36 15 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Парламентские выборы в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук

Ачба о незаконном строительстве в Абхазии: прокуроры в ответе наравне с главами

Радио
Получить короткую ссылку
15 0 0

Прокуроры наравне с главами администраций будут нести ответственность за незаконное строительство, сказал генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба на коллегии Генеральной прокуратуры Абхазии, которая прошла 15 марта в Сухуме.

"Работа, которая нами ведется, недостаточна, нужно усилить надзор по всем направлениям: судебное управление, незаконное строительство, выделение земельных участков. Чтобы у нас не было таких случаев, как в Пицунде.  Ни главы на местах, ни контролирующие органы, ни прокуроры не знают, где проводится незаконное строительство, а президент знает. Прокуроры в районах наравне с главами администраций будут нести ответственность. Возмущение людей, которые уже вознесли постройку и работают, понятны, где же были контролирующие органы до этого. Каждый должен исполнять свои обязанности", — сказал Ачба в интервью Sputnik Абхазия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шахтер в руднике, архивное фото
    Ликвидация

    В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.

  • Мигранты в России. Архивное фото
    Не надо стесняться

    Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.

  • Интернет-пользователь, архивное фото
    Хакнуть милицию

    Неизвестные хакеры взломали сайт интернет-проекта минской милиции "#перехват" и разместили на нем изображения Владимира Путина и Александра Лукашенко.

  • Мероприятия Дня легионеров в Риге 16 марта 2017 года
    Не день легионера

    Сейм Латвии отклонил предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным днем памяти легионеров СС.

  • Вид Старого Вильнюса ранней весной
    Вильнюс и пустота

    Пользователи соцсетей удивились безлюдным улицам литовской столицы, которые они увидели на фотографиях известной российской балерины.

  • Анна Колца
    Приходите в наш дом

    Sputnik Молдова узнал о популярных туристических направлениях, которые предлагает республика своим гостям.

  • Российские штурмовики Су-25СМ , архивное фото
    Отбомбились

    Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.

  • Узбекские милиционеры
    Конец бомбилы

    В Узбекистане подразделение, призванное бороться нелегальными перевозчиками – бобилами, получило полномочия и форму.

  • Сирийские беженцы в Стамбуле
    Эстония-ЕС-транзит

    Власти Эстонии отчитались об исполнении программы по приему беженцев – почти половина из 206 мигрантов уже покинули страну.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Стенд Абхазии на выставке Mitt в Москве
Главное событие туриндустрии России: выставка MITT в фотографиях
Анна и Эльза из Холодного сердца учат абхазский
Анна и Эльза из "Холодного сердца" учат абхазский
Что делать, если потерялся ребенок
Если потерялся ребенок: что делать

Соцсети

Sputnikabkhazia