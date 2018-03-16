Кузнецов о запрете Google рекламы криптовалют: пытается обезопасить себя

"Google и ранее блокировал такую рекламу, как бинарные опционы или форекс-дилеры. У ICO-стартапов и криптовалют сложилась нехорошая репутация", — сказал он в эфире радио Sputnik Узбекистан.
Как объяснил эксперт, проблема в ненадежности подобных вложений и нежелания компании рекламировать такие сомнительные инструменты.
Примерно половина ICO-стартапов исчезла или разорилась, принеся инвесторам крупные потери, привел пример Кузнецов.
"Google пытается обезопасить себя и вести политику так, чтобы не попасть под законодательство США", — считает аналитик.
Напомним, ранее другая интернет-компания, Facebook, запретила на своих площадках рекламу криптовалют.