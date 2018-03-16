Гварамия о правах потребителей в Абхазии: "возврату не подлежит" - грубое нарушение

"Надпись в магазинах "товар возврату не подлежит" — строгое нарушение, потому что вещи входят в перечень товаров, которые подлежат возврату, согласно статьи 19, закона "О защите прав потребителей". В магазине можно не все увидеть, а дома понять, что оно мне не подошло, главное, чтобы возвратить, нужно сохранить товарный чек, этикетку, упаковку. В этом случае в течение 14 дней со дня покупки потребитель имеет право вернуть этот товар, а не принять товар не имеет права продавец. Сегодня у нас продавцы несут ответственность, а не руководители. Мы не должны обращаться к руководителям, это не он продал нам товар. Продавец должен объяснить мне, довести до сведения всю информацию, что у товара есть какие-то недостатки, он должен полностью рассказать о том или ином товаре", — сказала Гварамия в эфире радио Sputnik Абхазия.