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Роман Бузунов
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Бузунов: храп - симптом тяжелого заболевания

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Иногда сам сон или его расстройство, это фактор риска смерти сказал в эфире радио Sputnik профессор, доктор медицинских наук, президент Ассоциации сомнологов России Роман Бузунов.

"Бессонница — это не диагноз в большинстве своем, это симптом. Она делится на проблемы с засыпанием, пробуждением среди ночи, ранним  пробуждением с невозможностью повторного засыпания или просто беспокойный сон. Так вот, если эти проблемы беспокоят минимум три дня или три ночи в неделю, и длится минимум месяц, то это уже та ситуация, которая требует внимания. Или человек должен сам посмотреть, как нормализовать гигиену сна. Если он уже все сделал, максимум и  спальню обеспечил комфортную, и вовремя встает, и не употребляет кофеин, а все равно плохой сон, то это уже основание для посещения врача.

Есть чисто психологические проблемы, такие вот неорганические, когда стресс дает бессонницу, другое дело, что есть серьезные органические проблемы. Допустим храп. Часто это симптом очень тяжелого заболевания, синдром обструктивного сна, или болезнь остановок дыхания во сне. Это может быть 20-30 секунд, минуту, иногда человек синеть начинает при этом. 

Дыхательные пути-это мышечная трубка. Если есть факторы, способствующие сужению, чаще всего это банальное ожирение. Дыхательные пути сдавливаются, человек засыпает, тонус мышц расслабляется, дыхательные пути спадают и фактически этот эпизод удушья, связанный с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Пока мозг спит он не чувствует, дышит человек или нет, но потом падает насыщение крови кислородом, мозг просыпается, видит, что дыхательные пути перекрыты, дает команду — открываются, человек всхрапывает, надышался, но как только мозг надышался, заснул. Дыхательные пути опять сузились и спали. Эти эпизоды могут повторяться 300-400-500 раз за ночь. Человек может 8 часов спать. Из них 4 часа суммарно вообще не дышать. Это тяжелейшее расстройство сна. Это ночная потливость, артериальное гипертония, учащенное ночное мочеиспускание. Если это тяжелое апноэ сна  оно в пять раз увеличивает частоту инфарктов, инсультов, внезапной смерти во сне. Еще древние греки сказали, что у нас Бог сна и Бог смерти Гипнос  и Тонатос близнецы братья. И порой они были недалеко от истины, потому что иногда сам сон или расстройство сна — это фактор риска смерти", — сообщил Бузунов в эфире радио Sputnik.

 




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