Юрьев о версиях по "делу Скрипаля": геббельсовская пропаганда

"Один известный нам с детства британский политический эксперт сказал бы в таком случае: "яд – это очень странный предмет, если он есть, то его сразу нет". Сейчас все пишут про страшный и доселе никому не известный яд "Новичок". Кто-то уже пошутил в соцсетях, что, видимо, британские политики безнадежно отравлены страшным ядом "Дурачок". И это, увы, неизлечимо – слишком тяжелые поражения головного мозга. Одна версия интереснее другой. Сначала были сообщения, что Скрипаля и его дочь травили в районе кафе и этим подвергли опасности сотни людей. Теперь вдруг оказывается, что эту штуку везли в самолете, который просто чудом не упал, и в котором никто не испустил дух. Не иначе, чемоданчик был изготовлен из особого ядонепроницаемого вещества. А откуда версия? Объясняют: поскольку не удалось никакими средствами видеонаблюдения получить ни одного свидетельства, что приближался кто-то посторонний, тогда, конечно, из Москвы привезли. Потом постепенно дойдут до версии нуль-транспортировки из Москвы – потому что иначе никак не сходится. И санкции уже по этому поводу введут. Все это по форме, конечно, смешная абсурдистика, но по сути это наглая геббельсовская пропаганда", – отметил Юрьев в эфире радио Sputnik.