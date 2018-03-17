Адлейба об участии боксеров из Абхазии в "Гладиаторе": уверены в себе

"Закончились сборы у Игоря Адлейба и у Батала Чежия, выехали в Анапу. Им предстоит взвешивания. Две недели они сбрасывали вес, обычно это у них удачно, профессионально происходит. Ребята очень довольны, они уверены в себе, и не думают о проигрыше. Можно сказать, готовы к бою. Не устаю хвалить наших ребят, они молодцы, трудятся усердно, реально хотят чего-то добиться. Понимают в боксе все, они уже попали на большую арену. Ребята любят свою профессию, они сделали свой выбор, и работают над собой", — сказал Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия.