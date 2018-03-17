Шумов о тенденциях в моде: главное - комфорт

"Восток означает сочетание формы и цвета, которые несовместимы. Сочетание каких-то дополнительных деталей, это вот как раз и есть Шанхай. Главное чтоб человек себя чувствовал комфортно физически и ментально", — сказал шумов в эфире радио Sputnik.
На что обратить внимание, чтобы выглядеть модным и "быть в тренде" об этом в эфире радио Sputnik рассказал известный российский дизайнер Артем Шумов, который живет и занимается творчеством в Шанхае.
"Восток означает сочетание формы и цвета, которые несовместимы. Сочетание каких-то дополнительных деталей, это вот как раз и есть Шанхай. Главное чтоб человек себя чувствовал комфортно физически и ментально", — сказал шумов в эфире радио Sputnik.
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О том, что связывает британского кавказоведа, профессора Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета Джорджа Хьюитта с Абхазией, читайте в материале корреспондента Sputnik.
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Врачам пришлось спасать турецкого депутата на международном форуме в Баку – во время выступления у него случился инсульт.
Как в Армении намерены бороться с гражданами, которые умудрились оформить пенсию не только на родине, но и в других странах.