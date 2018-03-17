Шумов о тенденциях в моде: главное - комфорт

На что обратить внимание, чтобы выглядеть модным и "быть в тренде" об этом в эфире радио Sputnik рассказал известный российский дизайнер Артем Шумов, который живет и занимается творчеством в Шанхае.

"Восток означает сочетание формы и цвета, которые несовместимы. Сочетание каких-то дополнительных деталей, это вот как раз и есть Шанхай. Главное чтоб человек себя чувствовал комфортно физически и ментально", — сказал шумов в эфире радио Sputnik.