Григорьев о выборах президента России в Абхазии: всюду очень хорошая явка

О том, как проходят выборы президента Российской Федерации в Абхазии в первые часы после открытия избирательных участков, в интервью журналистам сразу после участия в голосовании рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Семен Григорьев.

"Настроение прекрасное, все очень хорошо. Избирательные участки работают по всей Абхазии очень организованно. Всюду очень хорошая явка. Думаю, будут очень хорошие показатель. Народ в хорошем настроении. Несмотря на то, что приходится подождать, люди стоят, желая проголосовать. Некоторые говорят, что последние 10 лет не участвовали в выборах. В этом году пришли,ощущая, что это очень необходимо", — отметил Григорьев.

В 8:00 по всей территории Абхазии открылись 20 избирательных участков для голосования граждан России, проживающих в Абхазии, в выборах президента РФ.

Для голосования при себе необходимо иметь действительный российский паспорт. Избиратели на выборах президента России могут проголосовать на ближайшем участке к месту, где они будут находиться.

За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран, в том числе и из Абхазии. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия впервые будет принимать участие в выборах президента России в качестве иностранных наблюдателей.

На пост президента России претендуют восемь человек.