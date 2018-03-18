Избиратель Кантария из абхазского села Псху: с удовольствием голосуем

"Жители Псху прилетели и можем проголосовать. Достаточно с большой долей ответственности, сознательности подошли к выборам. Как можно не проголосовать? Мы же тоже в курсе, интересуемся, знаем что в политике. И обязательно наше будущее должны определять мы — народ. Как говорится, если не я, то кто же? Наверное, этот принцип должен быть главенствующим. Поэтому с удовольствием голосуем. Чтобы и дальше были успехи, жизнь была налажена. Надеемся, что великая наша соседка Россия будет также помогать. А мы, естественно, должны сами тоже не оплошать. Каждый на своем месте делать что может. Просто молодцы наши жители. Я думаю, что не только жители села Псху, но и жители всей Абхазии, России, где бы они не находились, хотят идти голосовать. Вот такое настроение. С праздником нас, и с праздником вас", — сказала Кантария в беседе с корреспондентом Sputnik Абхазия.