22:29 18 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Светлана Кантария
© Sputnik

Избиратель Кантария из абхазского села Псху: с удовольствием голосуем

Радио
Получить короткую ссылку
24 0 0

Жительница высокогорного абхазского села Псху Светлана Кантария отметила, что не могла не принять участие в выборах президента России.

"Жители Псху прилетели и можем проголосовать.  Достаточно с большой долей ответственности, сознательности подошли к выборам.  Как можно не проголосовать? Мы же тоже в курсе, интересуемся, знаем что  в политике. И обязательно наше будущее должны определять мы — народ. Как говорится, если не я, то кто же?  Наверное, этот принцип должен быть главенствующим. Поэтому с удовольствием голосуем. Чтобы и дальше были успехи, жизнь была налажена. Надеемся, что великая наша соседка Россия будет также помогать. А мы, естественно, должны сами тоже не оплошать. Каждый на своем месте делать что может. Просто молодцы наши жители. Я думаю, что не только жители села Псху, но и жители всей Абхазии, России, где бы они не находились, хотят идти голосовать. Вот такое настроение. С праздником нас, и с праздником вас", — сказала Кантария в  беседе с корреспондентом Sputnik Абхазия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сирийцы покидают Восточную Гуту
    В надежде на Астану

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Пункт обмена валют, архивное фото
    Перевод на миллиард

    В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото
    Все пойдут на фронт!

    Президент Молдавии заявил, что если на акциях сторонников объединения с Румынией ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту государственности.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча
    Футбол четырех

    Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Выборы президента Российской Федерации в Абхазии
Вместе с Россией: день выборов президента РФ в Абхазии
Местные и не только: жители Абхазии рассказали, как выбирали президента России
Местные и не только: жители Абхазии рассказали, как выбирали президента России
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia