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Семен Григорьев.
© Sputnik Томас Тхайцук

Григорьев подвел итоги выборов президента России на территории Абхазии

Радио
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Об окончательных итогах выборов президента Российской Федерации на территории Абхазии на пресс-конференции рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев.

Первое место на выборах президента России занял Владимир Путин с результатом 39 тысяч 427голосов – или 94,1%, сказал посол России в Абхазии Семен Григорьев на пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента России на территории Абхазии.

На втором месте Павел Грудинин, за которого проголосовали 1029 избирателей — 2,46%, на третьей строчке лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его поддержали 654 избирателя – 1,56%. Сергей Бабурин набрал 286 голосов – 0,68%, Ксения Собчак – 247 голосов – 0,59%, Максима Сурайкина поддержали 98 человек – 0,24%, у Григория Явлинского 65 голосов – 0,15%. Замкнул список Борис Титов с 45 голосами – 0,1% от общего количества проголосовавших.

"Показатель на выборах очень хороший", — подчеркнул Григорьев. 

Всего в голосовании приняли участие 41 тысяча 849 человек.





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