Климов: готовится доклад о вмешательстве в выборы президента России

"Мы подготовим специальный доклад, посвященный выборам. То, что было опубликовано, там была и закрытая часть. Она касалась нынешних выборов президента России. Мы заранее договорились и с Центризбиркомом, и другими ведомствами о том, что мы не будем до инаугурации в полном объеме выдавать эту информацию по известным причинам. Мы дождемся всех оценок, выводов. Но, к великому сожалению, многое из того, что мы говорили еще в начале осени, оно так или иначе сбывалось. Конечно, трудно было предсказать в какой день они какого рода провокацию проведут, но все укладывалось в те схемы, о которых мы говорили, предупреждали", — сообщил Климов.

"Силы, которые против России работают живы и здоровы, квалификация их не та, что 30-40 лет назад. Те, которые пришли на смену ветеранам, расслабились в 90-е годы. А сейчас делают выводы и довольно-таки быстро. И средства, которые выделялись, огромные. Если в декабре 2014 года полагались, что достаточно добавить 24-25 миллионов долларов на обеспечение своей политики в России, то сейчас уже 250 миллионов долларов сверху добавят", — отметил Климов.

Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета выразил обеспокоенность тем,что американцы не скрывают, кому дают эти средства. В их числе неправительственные, международные организации. Среди них и ОБСЕ.

Климов сообщил, что в начале апреля будут проведены открытые слушания. Текст доклада появится после инаугурации в середине мая.

"Я думаю, это будет очень важно, потому что выводы должны сделать все. Мы должны объяснять миру, что и как произошло. Я через несколько дней в составе российской делегации вылетаю в Женеву на Ассамблею межпарламентского союза, где мы от имени комиссии распространим официальную информацию и о ежегодном докладе, и о том, что творилось вокруг президентских выборов в марте этого года", —сказал Климов в эфире радио Sputnik.



