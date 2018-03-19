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Александр Студеникин
© Фото: предоставлено Александром Студеникиным

Студеникин: доверие России к Абхазии необходимо наполнить содержанием

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Темы:
Выборы президента России 2018 (79)
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Российско-абхазские отношения имеют больший потенциал для развития, и то, что большинство жителей Абхазии высказались за избрание Путина, является тому подтверждением сказал в интервью радио Sputnik Абхазия политолог Александр Студеникин.

"То, что в нашей стране наши люди в большинстве высказались именно так, как они это сделали,  это показатель того, что российско-абхазские отношения имеют большой потенциал для развития. Конечно,  считать что, все сделано и ничего дальше, больше не надо, это не верно. Необходимо работать, усиливать отношения  по линии не только безопасности, но и культуры. Потому что, как  мы знаем, в современном мире и давление, и контрмеры — это не единичные акции, пытаются затрагивать все сферы деятельности наши оппоненты, естественно мы должны укреплять и сотрудничество, и развивать себя, зная о доверии к нам, и стратегическое партнерство, оно неизменно, и надо наполнять все более и более качественным содержанием эти понятия. Совместные проекты в области культуры, экономики, в области безопасности, безусловно, должны быть реализованы. Кредит доверия необходимо реализовать. Видно в целом, что отношения наших стран не просто хорошие, а жизненно важны друг для друга. И РФ так же нуждается в союзниках, в партнерах, в друзьях", — сказал Студеникин в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Выборы президента России 2018 (79)



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