Студеникин: доверие России к Абхазии необходимо наполнить содержанием

"То, что в нашей стране наши люди в большинстве высказались именно так, как они это сделали, это показатель того, что российско-абхазские отношения имеют большой потенциал для развития. Конечно, считать что, все сделано и ничего дальше, больше не надо, это не верно. Необходимо работать, усиливать отношения по линии не только безопасности, но и культуры. Потому что, как мы знаем, в современном мире и давление, и контрмеры — это не единичные акции, пытаются затрагивать все сферы деятельности наши оппоненты, естественно мы должны укреплять и сотрудничество, и развивать себя, зная о доверии к нам, и стратегическое партнерство, оно неизменно, и надо наполнять все более и более качественным содержанием эти понятия. Совместные проекты в области культуры, экономики, в области безопасности, безусловно, должны быть реализованы. Кредит доверия необходимо реализовать. Видно в целом, что отношения наших стран не просто хорошие, а жизненно важны друг для друга. И РФ так же нуждается в союзниках, в партнерах, в друзьях", — сказал Студеникин в эфире радио Sputnik Абхазия.