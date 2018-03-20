Когония: пенсионная система Абхазии нуждается в реформе

О том, что в Абхазии назрела необходимость провести пенсионную реформу, какие шаги для этого предпринимаются сегодня, на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда, занятости и социального обеспечения Ольга Когония.

Пенсионное обеспечение граждан Абхазии — женщин 1963 и мужчин 1958 годов рождения — стало актуальной темой пресс-конференции, которая прошла в Сухуме в понедельник 19 марта.

По словам заместителя министра труда, занятости и социального обеспечения Ольги Когония, новый российский пенсионный закон предполагает условия для назначения пенсии — выработка определенного количества лет страхового стажа и набор так называемых пенсионных баллов.

"Женщины 1963 года рождения должны наработать определенное количество лет. На сегодняшний день это девять лет и определенное количество баллов. Пенсионные баллы складываются из некоторых периодов — и работы, и заработка, и периода ухода за детьми, — пояснила Когония. — Проблема в том, что в связи с тем, что у нас была война, не сохранились документы о зарплате, а это очень важный критерий для того, чтобы доказать, что человек принимал посильное участие в трудовой деятельности в советское время. И соответственно с высоких, хороших своих заработков производил отчисления в Пенсионный фонд СССР. Так как подтвердить заработок нечем – документы сгорели, утрачены, сожжены, взорваны – нет возможности доказать свое участие в период работы в советское время".

Для того чтобы разрешить ситуацию, по словам Когония, Министерство труда занятости и социального обеспечения Абхазии обратилось в Минтруда России с предложением внести изменение в международное соглашение в области пенсионного обеспечения между двумя странами.

"Внести изменение, в котором прописать возможность учитывать стаж на право назначения российской пенсии не по дате распада СССР, а по дате создания в России в 2002 году персонифицированного учета пенсии. То есть, когда стало видно, какие отчисления производил каждый человек, видно со своих заработков. В нашей стране такое не применялось при назначении пенсии и мы предложили Российской Федерации в виде исключения, поскольку у нас была война, и не сохранились документы, а люди работали", — сказала Ольга Когония.

Министерством труда, занятости и социального обеспечения Абхазии подготовлен проект концепции пенсионной реформы. Осенью 2017 года он направлен на рассмотрение и обсуждение в Кабинет Министров.

"Понимание, что реформа необходима, у руководства есть, но средств на ее осуществление нет, — заметила заместитель министра труда, занятости и социального обеспечения Ольга Когония. — Россия очень сильно и мощно помогает Абхазии, но хочется сказать больше о нашей стране. Абхазские пенсии, с которыми остаются наши граждане, — 500 рублей по старости, 300-400 рублей по инвалидности. Назрела ситуация для того, чтобы реформировать пенсионную систему Абхазии. Законом мы пользуемся от 1990 года при назначении абхазской пенсии. Настолько это уже неактуально, и давно назрела ситуация, которую нужно решать. Естественно, это повлечет за собой необходимость реформирования других органов жизнедеятельности страны – налоговых органов и органов внутренних дел".