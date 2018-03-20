Чежия: эмоциям на ринге не место

"Характер и поддержка немало важную роль играют в победе. В Анапе у нас была хорошая поддержка, многие приехали с Абхазии поболеть за нас. Когда слышишь, как они болеет за тебя, тогда не хочется и проигрывать. Эмоциям на ринге не место, надо разумно боксировать, продумывать тактику. Тактику готовишь и до боя, но порой приходится менять ее на ходу", — сказал Чежия в эфире радио Sputnik Абхазия.
Батал Чежия в течение 2017 года победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.