Чежия: эмоциям на ринге не место

Чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс" Батал Чежия одержал победу над опытным российским боксером из Дагестана Мурадом Далхаевым в международном вечере профессионального бокса "Гладиатор". О том, как проходил бой, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал спортсмен Батал Чежия.

"Характер и поддержка немало важную роль играют в победе. В Анапе у нас была хорошая поддержка, многие приехали с Абхазии поболеть за нас. Когда слышишь, как они болеет за тебя, тогда не хочется и проигрывать. Эмоциям на ринге не место, надо разумно боксировать, продумывать тактику. Тактику готовишь и до боя, но порой приходится менять ее на ходу", — сказал Чежия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Батал Чежия в течение 2017 года победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.