18:14 20 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Батал Чежия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чежия: эмоциям на ринге не место

Радио
Получить короткую ссылку
68 0 0

Чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс" Батал Чежия одержал победу над опытным российским боксером из Дагестана Мурадом Далхаевым в международном вечере профессионального бокса "Гладиатор". О том, как проходил бой, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал спортсмен Батал Чежия.

"Характер и поддержка немало важную роль играют в победе. В Анапе у нас была хорошая поддержка, многие приехали с Абхазии поболеть за нас. Когда слышишь, как они болеет за тебя, тогда не хочется и проигрывать. Эмоциям на ринге не место, надо разумно боксировать, продумывать тактику. Тактику готовишь и до боя, но порой приходится менять ее на ходу", — сказал Чежия в эфире радио Sputnik Абхазия.  

Батал Чежия в течение 2017 года победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молочный комбинат, архивное фото
    Молочное будущее

    В магазинах казахстанского Усть-Каменогорска появилось молоко, выработка которого датирована завтрашним днем.

  • Деньги на столе. Архивное фото
    Миллионные потери

    Генпрокуратура Кыргызстана установила, что республика потеряла свыше 12 миллионов долларов из-за подлога документов. В деле могут быть замешаны крупные чиновники.

  • Военнослужащие во время первого этапа совместных тактических учений
    Мы с проверкой!

    Военные инспекторы из Италии до 23 марта будут проводить в Беларуси проверку. В состав группы также входит один сотрудник из США.

  • Калькулятор
    Налоговое "обновление"

    Жителей Латвии ждут новые налоги и пошлины. Это предусматривает план Евросоюза, направленный на увеличение своего бюджета, пишут латвийские СМИ.

  • Проверка манометров на Игналинской АЭС, 18 декабря 2009 года
    Инцидент на станции

    МИД Белоруссии получил ответ на официальное обращение к Литве с просьбой прояснить, что случилось на Игналинской АЭС в конце прошлого года.

  • Сплав по Днестру
    Спасти Днестр

    Международные эксперты опасаются за состояние Днестра и планы Украины по строительству новых плотин, что может привести к катастрофическим последствиям.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Церемония закрытия XII зимних Паралимпийских игр
"Мы движем миром": закрытие Паралимпийских игр 2018
Абхазия в MITT
Большой интерес к Абхазии: участники MITT рассказали о форуме
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве.
Выборы президента России 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia