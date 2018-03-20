Гаспарян о "молчании" Трампа: США проявили неуважение к народу России

"То, что США в лице президента и других высокопоставленных политиков проявили себя, мягко говоря, не с самой лучшей стороны, говорит о том, что Рузвельт, Гарриман, Эйзенхауэр и другие классики теперь уже международной политики по сути дела переворачиваются в гробах на том свете, глдя на то, во что превращена сегодня международная политика в целом и американская политика в частности.

Какие бы ни были сложные отношения между странами, в ХХ столетии США и Советский Союз имели, мягко говоря, не самые лучшие годы сосуществования, но до такого никогда не доходило. Давайте, честно, скажем, ожидалось все это. Потому что, когда США сделали откровенную ставку на то, что они выборы признают нелигитимными и все силы бросают на то, чтобы добиться делегитимизации власти в России, сложно было бы ожидать какого-то иного развития событий", — отметил Гаспарян.

"США выпороли по сути сами себя, потому что проявлено демонстративное неуважение к волеизъявлению народа России, это между прочим, базовая ценность любого демократического общества. Теперь, когда лидеры штатов, конгрессмены и другие удивительные люди, будут рассуждать о том, насколько все в чудовищной степени недемократично, они могут начать с себя. Задать вопрос себе, почему основная повестка любого демократического социума с таким цинизмом была ими растоптана.

А что касается россиян, я не видел ни одного человека, который бы безутешно рыдал по поводу того, поздравил Белый дом Россию с избранием президента или нет. По-моему, всем уже глубоко безразлично, что считают люди, живущие в мире собственных иллюзий", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik Беларусь.