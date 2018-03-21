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Анна Калягина
© Sputnik / Томас Тхайцук

Калягина о МITT-2018: уникальный инструмент для сотрудничества

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Об итогах международной выставки МITT-2018 "Путешествия и туризм", которая проходила в Москве, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Это уникальная возможность пообщаться, обменяться ценностями, культурными, духовными. И это уникальный инструмент сотрудничества. Мы поехали на выставку сразу после форума в Абхазии, и нам было интересно продолжить общение. Подытожить все то, что мы начали, уже на выставке в Москве. И мы действительно на пути формирования уникальных туристических продуктов, которые может предоставить Абхазия. Уже пришло то время, когда надо их готовить, продвигать вперед. Было общение по поводу карты гостя, мы сейчас прорабатываем это сотрудничество и будем работать в этом направлении", — сказала Калягина в эфире радио Sputnik Абхазия.




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