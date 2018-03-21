Ардзинба об абхазском сырье и европейских технологиях Республики Сербской

О перспективах сотрудничества Абхазии с Республикой Сербской рассказал министр экономики Адгур Ардзинба на пресс-конференции в Sputnik.

Ардзинба об абхазском сырье и европейских технологиях Республики Сербской /

"Страна интенсивно развивается, производит высококачественные товары, славится серьезными строительными традициями. Все это для нас имеет большое значение. Что касается деревообработки, у нас есть большие запасы дерева. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем перерабатывать дерево таким образом, чтобы выпускать из страны продукцию с высокой добавочной стоимостью. В Республике Сербской же это производство очень высокорентабельное. Они выпускают высококонкурентную продукцию и поставляют ее практически во все европейские страны. В силу ограниченности признания Абхазии, у нас нет доступа к Европейским технологиям", – сказал министр.

По словам Ардзинба, обсуждались возможности создания совместного предприятия с предпринимателями из Республики Сербской.

"Мы могли бы создать совместное предприятие с нашими друзьями из этой республики, используя их технологии, абхазское сырье, с учетом выхода на российский рынок это может быть претворено в жизнь. Во всяком случае такую перспективу нужно обсудить и просчитать", — сказал министр.

По словам Ардзинба, Абхазии также может быть интересна технология переработки сельхозпродукции в Республике Сербской.

Абхазская делегация с рабочим визитом пребывала в Республике Сербской с 15 по 17 марта. В рамках визита состоялась встреча с президентом страны, а также с министрами.