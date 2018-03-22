17:03 22 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото Чирикба В.А.

Чирикба: почти треть городских детей не знает абхазский язык

Радио
Получить короткую ссылку
4610

Нынешняя ситуация ведет к смерти абхазского языка, считает руководитель программы "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы" Вячеслав Чирикба.

"Урбанизация и глобализация приводят к тому, что некоторые языки становятся нефункциональными, и, к сожалению, происходит их угасание. Это происходит и по обе стороны Большого Кавказского хребта. В Карачаево-Черкесии ситуация тоже очень сложная. Половина детей из городских абазинских семей, если не больше, не знают родного языка. В Абхазии ситуация, как не парадоксально, не лучше. У нас есть государство, институты, различные фонды, занимающиеся абхазским языком, но ситуация ухудшается", — отметил Чирикба.

По словам ученого, они провели "важное эпохальное исследование по всем регионам Абхазии" для изучения ситуации с абхазским языком.

"Ситуация в селе прекрасная, однако сельчане постоянно переезжают в город из-за экономических причин. Уровень незнания  абхазского языка в школах, детских садах в городе колеблется от 20 до 30 процентов. Такими темпами у нас через двадцать лет в Абхазии останется  процентов 40 хорошо знающих абхазский язык. Это ведет к смерти языка. 

Нужно принимать очень решительные и быстрые  меры для того, чтобы ситуацию изменить в лучшую сторону", — сказал Чирикба.

Он отметил, что целью их программы является изучение состояния абхазского, абазинского языка, и выработка мер для оздоровления ситуации на основе собственного и мирового опыта.

"Вторая часть нашей программы заключается в том, что мы хотим пригласить специалистов из разных регионов мира, которые успешно решили проблему своих языков, и они процветают. Расширяется их географическое распространение. Этот опыт очень ценен.  У нас есть контакты. В этом году мы должны программу завершить", — сказал Чирикба.

 Заседание экспертного совета Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" по программе "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы" прошло в Сухуме. 

Подробнее о результатах исследования Вячеслава Чирикба читайте здесь>>




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шутка про владикавказскую скамейку
    Раскрыт секрет лавочек

    Десятки тысяч пользователей соцсетей Северной Осетии за пару дней посмотрели видео, на котором житель Владикавказа раскрыл секрет низеньких лавочек.

  • Вид на комплекс зданий Flame Towers в Баку, фото из архива
    Желанный гость

    Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер в мае приедет в Азербайджан – о чем договорились на встрече в Женеве?

  • Саммит ЕС в Брюсселе. День второй
    Торопливый Брюссель

    Соглашение Армения - Евросоюз начнет действовать досрочно. Почему Брюссель предложил не ждать ратификации документа всеми странами ЕС?

  • Подготовка к конкурсу Мисс Казахстан
    В погоне за мечтой

    О чем мечтают самые красивые девушки Казахстана? Финалистки конкурса "Мисс Казахстан" собрались в Астане и готовятся к грандиозному шоу.

  • Сеанс массажа. Архивное фото
    Массажный чемпионат

    В Кыргызстане впервые пройдет чемпионат по массажу. Кто примет участие в первенстве, и какую цель ставят организаторы соревнований?

  • Мемориальный комплекс Хатынь, митинг – реквием Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы
    Вечная память

    Годовщина трагедии в Хатыни: боль от событий Великой Отечественной войны навсегда останется в памяти белорусов, заявил президент Александр Лукашенко.

  • Здание Рейхстага в центре Берлина
    Что думаете?

    Правительство ФРГ отчитается, что оно думает о негражданах в Латвии – в бундестаге хотят прояснить позицию официального Берлина по этому вопросу.

  • Зал суда
    По всей строгости

    Прокуратура Литвы просит ужесточить наказание в отношении общественного деятеля Гедрюса Грабаускаса, который хранил листовки против НАТО и евро.

  • Стройка
    Дома вне закона

    В деле о легализации построек в Кишиневе появились новые подробности: правоохранительные органы задержали еще несколько человек.

  • Шутка про владикавказскую скамейку
    Раскрыт секрет лавочек

    Десятки тысяч пользователей соцсетей Северной Осетии за пару дней посмотрели видео, на котором житель Владикавказа раскрыл секрет низеньких лавочек.

  • Вид на комплекс зданий Flame Towers в Баку, фото из архива
    Желанный гость

    Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер в мае приедет в Азербайджан – о чем договорились на встрече в Женеве?

  • Саммит ЕС в Брюсселе. День второй
    Торопливый Брюссель

    Соглашение Армения - Евросоюз начнет действовать досрочно. Почему Брюссель предложил не ждать ратификации документа всеми странами ЕС?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Цветы
13 мгновений весны: Абхазия в цвету
Житель Армении отжался 41 раз на тыльных сторонах ладоней
А вам слабо: как охотник за рекордами отжался 41 раз
10 главных инициатив президента Абхазии Рауля Хаджимба
Президентский список: главные инициативы Хаджимба

Соцсети

Sputnikabkhazia