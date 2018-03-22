Чирикба: почти треть городских детей не знает абхазский язык

Нынешняя ситуация ведет к смерти абхазского языка, считает руководитель программы "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы" Вячеслав Чирикба.

"Урбанизация и глобализация приводят к тому, что некоторые языки становятся нефункциональными, и, к сожалению, происходит их угасание. Это происходит и по обе стороны Большого Кавказского хребта. В Карачаево-Черкесии ситуация тоже очень сложная. Половина детей из городских абазинских семей, если не больше, не знают родного языка. В Абхазии ситуация, как не парадоксально, не лучше. У нас есть государство, институты, различные фонды, занимающиеся абхазским языком, но ситуация ухудшается", — отметил Чирикба.

По словам ученого, они провели "важное эпохальное исследование по всем регионам Абхазии" для изучения ситуации с абхазским языком.

"Ситуация в селе прекрасная, однако сельчане постоянно переезжают в город из-за экономических причин. Уровень незнания абхазского языка в школах, детских садах в городе колеблется от 20 до 30 процентов. Такими темпами у нас через двадцать лет в Абхазии останется процентов 40 хорошо знающих абхазский язык. Это ведет к смерти языка.

Нужно принимать очень решительные и быстрые меры для того, чтобы ситуацию изменить в лучшую сторону", — сказал Чирикба.

Он отметил, что целью их программы является изучение состояния абхазского, абазинского языка, и выработка мер для оздоровления ситуации на основе собственного и мирового опыта.

"Вторая часть нашей программы заключается в том, что мы хотим пригласить специалистов из разных регионов мира, которые успешно решили проблему своих языков, и они процветают. Расширяется их географическое распространение. Этот опыт очень ценен. У нас есть контакты. В этом году мы должны программу завершить", — сказал Чирикба.

Заседание экспертного совета Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса "Алашара" по программе "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы" прошло в Сухуме.

Подробнее о результатах исследования Вячеслава Чирикба читайте здесь>>