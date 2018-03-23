Масалович об утечке данных пользователей Facebook: не завидую Цукербергу

В США, да и по всему миру, все большие обороты набирает скандал, связанный с утечкой и передачей в Cambridge Analytica персональных данных пользователей Facebook, которые были впоследствии использованы для адресного продвижения политической рекламы на выборах президента США. Скандалу сопутствуют громкие расследования и отставки, и эксперты не исключают, что он может привести и к политическим последствиям — потере республиканцами преимущества в Конгрессе.

"Цукербергу я сейчас, если честно, не завидую. Думаю, что 6 миллиардов, которые он уже потерял на падении акций за скандал – это у него не последнее. Почему он сейчас втянул голову в плечи и не отбивается от обвинений? Позиция Facebook сейчас плачевная. Напомню, что некоторое время назад один специалист в соцсети запустил тест, на который ответили 270 тысяч американцев, и этого хватило, чтобы собрать аккаунты и пристрастия 55 миллионов их друзей, чего вообще-то целенаправленно никто делать не разрешал. Facebook должен был это отследить. Но если сейчас копнуть, как предполагается, это было использовано во славу Трампа, поднялся большой скандал. Потому что одно дело, когда ты используешь шпионаж за пользователями зубной пасты, совсем другое – чтобы продвинуть президента", — сказал Масалович в эфире радио Sputnik.



