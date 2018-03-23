Гусев об отзыве посла ЕС из России: сценарий Белого Дома

"Заявление министра иностранных дел Швеции об отзыве посла — это общая тенденция стран ЕС и даже стран Европы. Потому что на встрече присутствовали послы не только стран, входящих в ЕС, но и стран, которые не являются членами ЕС. Вторая сторона медали заключается в том, что успокоится ли премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по отношению к России. Инициатива ее и давление на европейских лидеров с просьбой отозвать послов из России в определенных кругах нашла свое отражение, и некоторые лидеры европейских стран, руководители, скорее всего, подчинятся или примут решение об отзыве послов из России. Конечно, Тереза Мэй — игрок, зависимый от США. Нужно хорошо понимать что ни одна из европейских стран не является самостоятельной в принятии решений, такие страны, как Великобритания, Германия, Франция, лидеры которых в значительной степени аффилированы с США, не делают ничего без подсказки из Вашингтона, поэтому все, что сейчас происходит в Европе, все, что делает Тереза Мэй, — это сценарий, утвержденный в Белом Доме", – сказала Гусев эфире радио Sputnik.