Печенов о роботах: разумны в определенной степени

"Вопрос в том, как оценивать искусственный интеллект. Если оценивать его с точки зрения прохождения теста-тьюринга, то конечно, робот-официант его не пройдет. Но основной набор пожеланий, который мы слышали от реальных заказчиков, которые уже используют, он реализован. На том технологическом уровне, который сейчас доступен. То есть официант двигается, он выполняет пожелания администратора зала, повара, он общается с посетителями. Может у входа встретить, проводить к столику, принести электронное меню, рассказать анекдот.

Мы, те люди, которые закладываем в него эти знания, информацию, заложили в него еще и неочевидную логику. То есть, задавая ему вопрос, мы не уверены, какой он даст ответ.

Сейчас модная тематика, говорят про нейросети. Это такие сложно настраиваемые фильтры, и то, что с них проходит, соответствует определенным требованиям. Оценивая вопрос, ситуацию, в которой находится робот, он формирует правильный ответ с неочевидной логикой.

Есть коллеги, которые взяли обычный чат-бот из социальных сетей и в него забили ответов. Вы задаете вопрос, чат-бот вам отвечает.

А мы то, понимаем, что работаем не чисто с алгоритмом, мы работаем с роботом, вокруг которого есть еще-что-то материальное. Поэтому был разработан специальный язык для программирования роботов. Возможности этого языка позволяют дать ему еще не только голосовой ответ, но и учитывать предметную часть, где робот находится, выполнять голосовые команды. Робот-официант занимается чем-то, можно сказать ему кодовую фразу, например, "отойди в сторону!".

Если рассматривать, конечно, с виртуальной такой точки зрения, что вот искусственный интеллект он как человек, или даже лучше человека, на бытовом уровне это даже и не нужно. Вещи начинают быть разумными в определенной степени", — сказал Печенов в эфире радио Sputnik.



