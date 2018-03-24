Печенов о роботах: разумны в определенной степени

Мы, те люди, которые закладываем в него эти знания, информацию, заложили в него еще и неочевидную логику. То есть, задавая ему вопрос, мы не уверены, какой он даст ответ.
Сейчас модная тематика, говорят про нейросети. Это такие сложно настраиваемые фильтры, и то, что с них проходит, соответствует определенным требованиям. Оценивая вопрос, ситуацию, в которой находится робот, он формирует правильный ответ с неочевидной логикой.
Есть коллеги, которые взяли обычный чат-бот из социальных сетей и в него забили ответов. Вы задаете вопрос, чат-бот вам отвечает.
А мы то, понимаем, что работаем не чисто с алгоритмом, мы работаем с роботом, вокруг которого есть еще-что-то материальное. Поэтому был разработан специальный язык для программирования роботов. Возможности этого языка позволяют дать ему еще не только голосовой ответ, но и учитывать предметную часть, где робот находится, выполнять голосовые команды. Робот-официант занимается чем-то, можно сказать ему кодовую фразу, например, "отойди в сторону!".
Если рассматривать, конечно, с виртуальной такой точки зрения, что вот искусственный интеллект он как человек, или даже лучше человека, на бытовом уровне это даже и не нужно. Вещи начинают быть разумными в определенной степени", — сказал Печенов в эфире радио Sputnik.