22:01 24 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Ирина Кедровская
© Sputnik. Владимир Песня

Кедровская о SputnikPro: хотим сильной конкурентной среды

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0

К журналистам ближнего зарубежья обращен беспрецедентный для российских СМИ образовательный проект МИА "Россия сегодня" SputnikPro. О его достоинствах в эфире радио Sputnik рассказала преподаватель в школе журналистики SputnikPro Ирина Кедровская.

"Идея преподавания она всегда с нами жили и не только идея, мы это реализовывали довольно таки успешно, преподавали мы в основном сами для себя и опыт Sputnik  достиг таких размеров, что нам захотелось этим поделиться. Sputnik – наша настоящая история успеха. Никто в мире не создавал столь успешную платформу за такие короткие сроки. Огромное количество языков, площадь покрытия почти по всему миру – мы вещаем в радиоэфире, в эфире в интернете. О нашем опыте должны узнавать. На постсоветском пространстве должна быть сильная конкурентная среда", — сказала Кедровская в эфире радио Sputnik.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экологическая акция Час Земли
    Спасите Акколь!

    "Час Земли" в Казахстане в этом году пройдет под лозунгом "Спасите Акколь" – экология красивейшего озера и одноименного города в серьезной опасности.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Это фиаско

    В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Можно поделиться

    Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

  • Министерство иностранных дел Латвийской республики
    Еще жестче

    Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Требовательный Вильнюс

    Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.

  • Посол Молдовы в России Андрей Негуца
    Возвращение посла

    Спустя несколько месяцев посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву: какие поручения получил дипломат в Кишиневе?

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Девушка во время отыха на Копчагайском водохранилище в Казахской ССР, 1981 год
Обратно в СССР: как проводили свой досуг советские люди
Идеальный хвост и черные глаза: сухумский заводчик показал, как оценивают собак на выставках
Идеальный хвост и черные глаза: заводчик показал, как оценивают собак на выставках
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала мартовский рейтинг национальных сборных по футболу
Рейтинг ФИФА на март

Соцсети

Sputnikabkhazia