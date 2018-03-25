Анчабадзе: центром единение абхазов и абазин является Абхазия

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Время вперед: история часовщика из Гудауты О том, как сын ученика знаменитого императорского часовщика Павла Буре оказался на Гудаутском рынке, и как он продолжает семейное дело, читайте в материале корреспондента Sputnik. 131

Установлены участницы видео езды на капоте машины в Сухуме Видео-сообщение о факте нарушения ПДД водителем автомашины "Мерседес-Бенс", следовавшего по улице Леона, на капоте моторного отсека которого в момент движения находилась женщина, поступило в ОГАИ УВД по городу Сухум 21 марта. 644