Анчабадзе: центром единение абхазов и абазин является Абхазия

В Абазии завершил работу второе заседание VII Всемирного абхазо-абазинского Конгресса, на котором был принят новый Устав. О работе самого конгресса в целом, и о его значении в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала известный этнограф-кавказовед, представитель московской диаспоры Юрий Анчабадзе.
О том, как сын ученика знаменитого императорского часовщика Павла Буре оказался на Гудаутском рынке, и как он продолжает семейное дело, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Видео-сообщение о факте нарушения ПДД водителем автомашины "Мерседес-Бенс", следовавшего по улице Леона, на капоте моторного отсека которого в момент движения находилась женщина, поступило в ОГАИ УВД по городу Сухум 21 марта.
Взрыв, в результате которого скончался мужчина, по словам жителей близлежащих домов, произошел в лесном массиве Сухумского района около железнодорожных путей между Новым районом и городской мусоросвалкой в 9 часов 30 минут 25 марта.
Министр культуры Южной Осетии Жанна Засеева рассказала о том, как пройдет праздник культуры республики.
Российский эксперт выразил свой взгляд на будущее российско-азербайджанских отношений в контексте существующих в регионе реалий.
В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.
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В Кыргызстане с начала года 97 % водителей не сдали экзамен на знание правил дорожного движения. По сообщению властей, ранее такого не случалось.
Некоторые функции белорусского президента могут быть переданы правительству и парламенту, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.
Ответные меры России на высылку Латвией дипломатов будут более жесткими: в Совфеде рассказали, чем Москва может ответить Риге.
Президент Литвы Даля Грибаускайте озвучила основные требования Вильнюса к Лондону в рамках Brexit.
Спустя несколько месяцев посол Молдовы в России Андрей Негуца вернулся в Москву: какие поручения получил дипломат в Кишиневе?
Таджикистан удлинил маршруты для российских авиакомпаний в ответ на действия Москвы. В Минтрансе России рассказали, что стало причиной спора.
Пресс-секретарь узбекистанского президента и замминистра СМИ России займутся созданием позитивного имиджа Узбекистана.
В Эстонии требуют "мощно" выступить в поддержку Великобритании и выслать из страны российских дипломатов.
Министр культуры Южной Осетии Жанна Засеева рассказала о том, как пройдет праздник культуры республики.
Российский эксперт выразил свой взгляд на будущее российско-азербайджанских отношений в контексте существующих в регионе реалий.
В парламенте Армении идут бурные обсуждения пакета законопроектов, связанных с грядущим расширением полномочий премьер-министра страны.