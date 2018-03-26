Соломко: увеличение квот на вылов хамсы в России отражается на Абхазии

Одной из причин слабой путины в Абхазии может быть увеличение квот на вылов рыбы в России, сказал зампредседателя госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Россияне в этом году выловили более 18 тысяч тонн хамсы. За послевоенные годы в Абхазии они больше двух тысяч тонн не ловили. У них не было промышленных площадок. В этом году они построили. Вы знаете, Крым присоединился к России. Работа у них пошла, построили завод не по переработке рыбы в муку, а пищевое производство: шпроты, вяленая, замороженная хамса для всей территории России.

Увеличение квот на вылов хамсы в России будет отражаться на путину у нас. К нам хамса приходит в последнюю очередь. Возможно, что вылов рыбы сократится и это надо будет учитывать со временем. На данный момент достаточно тех предприятий, которые у нас построили. Если в будущем захотят увеличить их количество, то это будет уже не выгодно", — сказал Соломко в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.