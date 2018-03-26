Гаспарян о высылке дипломатов России из США: никого не удивляет

"Решение США выслать российских дипломатов и закрыть генконсульство в Синэтле, решение Германии выслать четырех, решение Латвии выслать одного российского дипломата и так далее уже не вызывают никакого удивления, потому что все морально готовились морально к тому, что нечто подобное произойдет, будет проявлена такая своеобразная солидарность с Великобританией. Хотя доказательств причастности России к так называемому делу Скрипаля как не было в первых числах марта, так нет и сегодня и едва ли они когда-то появятся", — сказал Гаспарян.



