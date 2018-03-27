Путин о пожаре в Кемерово: когда говорят о детях, реветь хочется

Президент России Владимир Путин заявил, что пожар в Кемерово произошел из-за "преступной халатности и разгильдяйства", и потребовал разобраться во всех обстоятельствах трагедии.

Глава РФ Владимир Путин утром во вторник 27 марта прибыл в Кемерово, где побывал на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" и возложил цветы к "мемориалу", созданному горожанами в память о погибших. По официальным данным, погибли 64 человека, около 70 пострадали.

После осмотра места трагедии российский лидер провел оперативное совещание с руководителями региона, МЧС и Следственного комитета РФ.

"Что же у нас происходит?! Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать… Дети… Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности. Из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться?" — спросил Путин.

Российский лидер в жесткой форме потребовал разъяснений, в чем причины трагедии, каковы ее последствия, как организована работа по спасению людей и что делается для помощи пострадавшим.

"Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей, — хочется не плакать, а реветь. А когда послушаешь все, что здесь сказано, уже другие чувства возникают", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что нужно внимательно все изучить и дать правовую оценку действиям каждого должностного лица.

Фрагмент оперативного совещания в Кемерово с президентом РФ Владимиром Путиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.