Гулин: полисы ОМС в Абхазии начнут выдавать раньше намеченного

В Минздраве Абхазии прошли рабочие совещания, посвященные реализации Соглашения между Абхазией и Россией об оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

Часть пунктов по выдаче полисов по обязательному медицинскому страхованию готовы, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на брифинге во вторник 27 марта.

Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин отметил, что абхазская сторона очень активно работает над реализацией Соглашения.

"Мы сегодня провели встречу с руководителями районных больниц, проехались и посмотрели, как проводятся ремонтные работы по тем пунктам, в которых будет проводиться выдача полисов. По плану работа должна быть сделана в течение трех месяцев, но у нас есть все основания полагать, что эта работа будет завершена раньше", — заметил Гулин.

До конца апреля в пунктах по выдаче полисов ОМС будет установлено соответствующее оборудование.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ".

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации.