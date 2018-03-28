Быков о чемпионате пауэрлифтинга в Абхазии: присутствуют азарт и обиды

"Если заниматься им как физкультурой, то это польза. На тренировке сила не растет, человек устает. Затем идет питание, отдых. Если эти составляющие выстраиваются правильно, то результаты растут. Если говорить о достижениях, то нужно прикладывать сверхусилия", — рассказал Быков.
Говоря о чемпионате по пауэрлифтингу, он заметил, что количество участников растет.
"Тенденция радует, 45 участников, больше еще не было. Присутствует азарт, конечно же, обида у тех, кто взял не первые места. Если мы будем развиваться такими темпами, то скоро спортзала "Динамо", где мы занимаемся, будет мало", — сказал Быков.
25 марта в Сухуме прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу. В нем приняло участие 45 спортсменов. Среди них и девушки, занявшие призовые места.