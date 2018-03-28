Быков о чемпионате пауэрлифтинга в Абхазии: присутствуют азарт и обиды

О занятиях пауэрлифтингом, о прошедшем в Сухуме чемпионате в эфире радио Sputnik рассказал президент Федерации пауэрлифтинга Абхазии Максим Быков.

"Если заниматься им как физкультурой, то это польза. На тренировке сила не растет, человек устает. Затем идет питание, отдых. Если эти составляющие выстраиваются правильно, то результаты растут. Если говорить о достижениях, то нужно прикладывать сверхусилия", — рассказал Быков.

Говоря о чемпионате по пауэрлифтингу, он заметил, что количество участников растет.

"Тенденция радует, 45 участников, больше еще не было. Присутствует азарт, конечно же, обида у тех, кто взял не первые места. Если мы будем развиваться такими темпами, то скоро спортзала "Динамо", где мы занимаемся, будет мало", — сказал Быков.

25 марта в Сухуме прошел чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу. В нем приняло участие 45 спортсменов. Среди них и девушки, занявшие призовые места.

Подробнее читайте здесь>>