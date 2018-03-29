Садзба: Абхазия может интегрировать блокчейн в систему выборов

"В мировом сообществе, в России, в Америке эта технология не прижились еще на таком уровне, стоит ли нам за это браться. Это может быть в какой-то определенной перспективе, когда эта технология станет более обкатанной. Мы могли бы сосредоточить свое внимание на более простых вещах, интегрировать блокчейн в систему выборов или аналогичную ей, например, в систему торговли недвижимостью. Хотелось бы быть более уверенным в этой технологии, чтоб кто-то ее обкатали за нас. И уже потом, когда и у нас будет гораздо большее количество специалистов, чтоб мы сами все это разработали. Если мы сегодня попытаемся это интегрировать, мы вынуждены будем привлечь специалистов. В некоторых странах национальные криптовалюты вводятся, но риски очень высоки, нам надо семь раз подумать, перед тем как за это браться", — сказал Садзба в эфире радио Sputnik Абхазия.

В Абхазском госуниверситете в рамках открытых дискуссий программист Инар Садзба проводит лекции, где подробно рассказывается о технологиях блокчейн и о криптовалюте.