17:32 29 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Армен Гаспарян
© Sputnik.

Гаспарян о давлении Запада на Sputnik: ни к чему не приведет

Радио
Получить короткую ссылку
30 0 0

Решение британских властей об исключении Sputnik из Торговой палаты Эдинбурга прокомментировал журналист, писатель Армен Гаспарян.

Против Sputnik в Великобритании применили новые меры — его исключили из Торговой палаты Эдинбурга, само агентство усматривает в этом политические мотивы.

Членство в торговых палатах — это обычная практика для всех компаний, которая позволяет участвовать в деловой жизни страны и региона, устанавливать контакты с бизнес-партнерами, активно участвовать в общественной жизни.

 "Беспрецедентные меры психологического воздействия, которые испытывает сегодня телеканал RT и международное информационное агентство Sputnik со стороны западных стран,  в общем, вполне понятно. В условиях ведения очень грязной информационной кампании против России, в качестве оружия используют нападки на журналистов. RT и Sputnik все время показывали свою позицию по целому ряду вопросов. Не стесняясь, говорили о том, о чем другие на Западе старались молчать. И тем самым, конечно, вызывали неудовольствие в Лондоне, в Вашингтоне, во многих других странах.
Последний случай, это то, что Спутник исключен из Торговой палаты Эдинбурга, и таким образом, нельзя участвовать в деловой жизни региона и устанавливать контакты с бизнес-партнерами. Здесь напрашивается прямая параллель с событиями первой Холодной войны. Тогда, как известно, градус ненависти к Советскому Союзу был невероятно высок. Западные журналисты позволяли себе говорить массу всего по отношению к Москве и существовавшему тогда политическому строю. Тем же самым занимались политики, но грань никогда не переступали. Подобных нападок на советские СМИ в тот момент быть просто не могло. Сегодня ситуация диаметрально иная", — сказал Гаспарян. 

Он отметил, что в сегодняшнем сверхоткрытом мире с интернетом, эти нападки  ни к чему не приведут.

"Вместо странных гонений и санкций на российские СМИ RT и Sputnik лучше бы западные политики обратили внимание на те материалы, которые публикуют коллеги. Они позволили бы во многом по-новому взглянуть на ту ситуацию, которая складывается в том числе в Великобритании и США. Взглянуть и оценить это как бы со стороны. Это будет гораздо полезнее для внутренней и внешней политики этих стран, чем попытки каким-то образом повлиять на RT и Sputnik. Эти СМИ как работали, так и продолжат работать", — отметил Гаспарян в эфире радио Sputnik.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Я возвращаю ваш билет

    Совладелец арены в Лас-Вегасе готов вернуть полную стоимость билетов на второй бой Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса, если он будет отменен.

  • Архивное фото экс-кандидата в президенты и бывшего депутата Омурбека Бабанова
    Рассмотреть отдельно

    Уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова по факту подготовки к насильственному захвату власти выделено в отдельное производство.

  • Строительство БелАЭС
    Атомная стройка

    На что готовы пойти в Министерстве энергетики Беларуси, чтобы развеять все сомнения в безопасности возводимой БелАЭС?

  • Матч между командами ХК Спартак (Москва) - ХК Динамо (Рига), архивное фото
    Остаемся зимовать

    Рижское "Динамо" избежало исключения из Континентальной хоккейной лиги по спортивным и экономическим показателям.

  • Башня Гедиминаса на Замковой горе в Вильнюсе
    "Ползущая" гора

    Состояние горы Гедиминаса в Вильнюсе после зимы остается критическим, возникли угрозы оползней в двух местах, заявили в Минкульте Литвы.

  • Мужчина в инвалидном кресле
    Некуда бежать

    После трагедии в Кемерово житель Кишинева поднял вопрос о проблемах людей с ограниченными возможностями во время пожара.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Растение пробилось сквозь потрескавшееся высохшее дно опустевшего водного бассейна
Засуха в Кейптауне: как живет без воды город в Южной Африке
Абхазские паломники отправятся в Иерусалим за Благодатным огнем
Молебен о путешественниках: как паломников из Абхазии провожали в Иерусалим
Какие страны высылают российских дипломатов
Список стран, отозвавших российских дипломатов

Соцсети

Sputnikabkhazia