Гаспарян о давлении Запада на Sputnik: ни к чему не приведет

Против Sputnik в Великобритании применили новые меры — его исключили из Торговой палаты Эдинбурга, само агентство усматривает в этом политические мотивы.

Членство в торговых палатах — это обычная практика для всех компаний, которая позволяет участвовать в деловой жизни страны и региона, устанавливать контакты с бизнес-партнерами, активно участвовать в общественной жизни.

"Беспрецедентные меры психологического воздействия, которые испытывает сегодня телеканал RT и международное информационное агентство Sputnik со стороны западных стран, в общем, вполне понятно. В условиях ведения очень грязной информационной кампании против России, в качестве оружия используют нападки на журналистов. RT и Sputnik все время показывали свою позицию по целому ряду вопросов. Не стесняясь, говорили о том, о чем другие на Западе старались молчать. И тем самым, конечно, вызывали неудовольствие в Лондоне, в Вашингтоне, во многих других странах.

Последний случай, это то, что Спутник исключен из Торговой палаты Эдинбурга, и таким образом, нельзя участвовать в деловой жизни региона и устанавливать контакты с бизнес-партнерами. Здесь напрашивается прямая параллель с событиями первой Холодной войны. Тогда, как известно, градус ненависти к Советскому Союзу был невероятно высок. Западные журналисты позволяли себе говорить массу всего по отношению к Москве и существовавшему тогда политическому строю. Тем же самым занимались политики, но грань никогда не переступали. Подобных нападок на советские СМИ в тот момент быть просто не могло. Сегодня ситуация диаметрально иная", — сказал Гаспарян.

Он отметил, что в сегодняшнем сверхоткрытом мире с интернетом, эти нападки ни к чему не приведут.

"Вместо странных гонений и санкций на российские СМИ RT и Sputnik лучше бы западные политики обратили внимание на те материалы, которые публикуют коллеги. Они позволили бы во многом по-новому взглянуть на ту ситуацию, которая складывается в том числе в Великобритании и США. Взглянуть и оценить это как бы со стороны. Это будет гораздо полезнее для внутренней и внешней политики этих стран, чем попытки каким-то образом повлиять на RT и Sputnik. Эти СМИ как работали, так и продолжат работать", — отметил Гаспарян в эфире радио Sputnik.