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Елена Одинцова
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одинцова о студентах "Щуки" в "Игроке": убедительно работали

Радио
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Художественный руководитель абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина Елена Одинцова в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о впечатлениях от игры своих студентов в спектакле "Игрок" РУСДРАМа.

"Ну, конечно, они отличаются от других курсов, этот набор, они долго запрягают, но потом вдруг выдают то, что нужно. И, как правило, это происходит в самые последние дни. Умеют именно на зрителя собраться и выдать результат, который от них ждешь. Удивительное такое очень актерское качество. Когда зритель дает адреналин, творческое вдохновение, необходимое артисту волнение. И актер воспринимает это волнение не как удар по голове, оно их вдохновляет, включается обаяние, темперамент. И сразу все встает на свои места. Для меня крайне важно, чтобы именно сейчас на выпуске они определились с театрами и были задействованы в работах уже идущих или новых спектаклей. Не забыть то, чему тебя учили четыре года, и дальше двигаться вперед", — сказала Одинцова в эфире радио Sputnik Абхазия.




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