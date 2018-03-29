Одинцова о студентах "Щуки" в "Игроке": убедительно работали

"Ну, конечно, они отличаются от других курсов, этот набор, они долго запрягают, но потом вдруг выдают то, что нужно. И, как правило, это происходит в самые последние дни. Умеют именно на зрителя собраться и выдать результат, который от них ждешь. Удивительное такое очень актерское качество. Когда зритель дает адреналин, творческое вдохновение, необходимое артисту волнение. И актер воспринимает это волнение не как удар по голове, оно их вдохновляет, включается обаяние, темперамент. И сразу все встает на свои места. Для меня крайне важно, чтобы именно сейчас на выпуске они определились с театрами и были задействованы в работах уже идущих или новых спектаклей. Не забыть то, чему тебя учили четыре года, и дальше двигаться вперед", — сказала Одинцова в эфире радио Sputnik Абхазия.