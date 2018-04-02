Солонников о "деле Скрипаля": появляются альтернативные точки зрения

Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список вопросов по делу Скрипаля.

Внешнеполитическое ведомство России, в частности, интересует, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации, а также поступает ли в ОЗХО информация о том, как идет национальное расследование инцидента.

"Общая тенденция обвинения России будет продолжаться. Но мы видим, что постепенно появляются и альтернативные точки зрения. Это и целый ряд высказываний европейских политиков и мнения экспертов. Чем больше будет в этом отношении дипломатической активности России, тем больше будет оснований, чтобы такие мнения прорывались до аудитории и постепенно меняли общее настроение.

Вопросы, направленные в ОЗХО российской стороной, будут способствовать тому, чтобы альтернативный взгляд восторжествовал в конце концов. Россия будет продвигать постепенно свою точку зрения. Официальные лица вынуждены будут где-то на нее отреагировать. Реакция на российскую точку зрения уже и будет достаточно серьезным изменением позиции. Пока что, как мы видим, наши вопросы просто игнорируются. Но чем больше стран будет участвовать в данном процессе, тем больше вероятность, что атака на Россию прорвется. И наша контратака будет иметь более серьезный результат", — отметил Солонников в эфире радио Sputnik.