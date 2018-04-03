Алавердян о конкурсе "Будущее планеты": не дождались вручения Гран-при

Вокально-инструментальный ансамбль "Каданс" стал победителем Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества "Будущее планеты". О том, что это был за конкурс и с какой проблемой столкнулся ансамбль в Санкт-Петербурге, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель ансамбля "Каданс" Алик Алавердян.

"Это не фестиваль, это именно конкурс. Там была серьезная соревновательная программа. Бурные аплодисменты должны были прозвучать в нашу честь 30 марта на гала-концерте, где нам должны были вручить самый главный приз фестиваля – Гран-при, но по некоторым обстоятельствам мы не смогли дальше продолжить наше пребывание в Санкт-Петербурге. Нам пришлось уехать и довольствоваться только нашими первыми местами, а Гран-при перешел Казахстану, который занял второе место.

Самое главное, что мы поняли, вынесли для себя из этой поездки, что деньги надо зарабатывать самим, бегать, просить, объяснять — это, честно говоря, не для нас", — сказал Алавердян в эфире радио Sputnik Абхазия.