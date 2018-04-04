11:55 04 Апреля 2018
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Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба: импортные товары не конкуренты абхазской продукции

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Абхазская продукция намного качественнее и полезнее импортируемых товаров, сказал министр экономики Адгур Ардзинба в интервью корреспонденту Sputnik.

"Потребитель голосует своим рублем, один раз попробовав, он понимает, что это продукция качественная.

Например, питьевая вода. Я думаю, что с нашей водой ни одна импортная не сравнится. Если даже говорить о внешних рынках. Естественно, те овощи, которые выращены на нашей земле, в нашем климате, они гораздо полезнее, нежели овощи, выращенные в другом регионе. Не скажу, что это продукция не качественная, но с нашей конкурировать не может",  — отметил Ардзинба.

По его словам, абхазская продукция сегодня достойно выглядит благодаря предпринимателям, которые, несмотря на сложности, ограничения работают и добиваются высокого уровня качества.




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