Ардзинба: импортные товары не конкуренты абхазской продукции

"Потребитель голосует своим рублем, один раз попробовав, он понимает, что это продукция качественная.

Например, питьевая вода. Я думаю, что с нашей водой ни одна импортная не сравнится. Если даже говорить о внешних рынках. Естественно, те овощи, которые выращены на нашей земле, в нашем климате, они гораздо полезнее, нежели овощи, выращенные в другом регионе. Не скажу, что это продукция не качественная, но с нашей конкурировать не может", — отметил Ардзинба.

По его словам, абхазская продукция сегодня достойно выглядит благодаря предпринимателям, которые, несмотря на сложности, ограничения работают и добиваются высокого уровня качества.