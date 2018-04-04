Тарба о бесплатной вспашке земель крестьянам: только льготникам

"На первый взгляд, казалось, что акция осуществима. Впоследствии все оказалось иначе. Выяснилось, что вся наша техника в ужасном состоянии. В этом году акция такая не предусмотрена в связи с тем, что бюджет Министерства сельского хозяйства сокращен на 60%. У нас просто нет денежных средств. В этом году у нас предусмотрена помощь семьям погибших, одиноким матерям, многодетным семьям, этим людям как помогали, так и будем это делать, но, к большому сожалению, наша техника в ужасном состоянии", — сказал Тарба в интервью Sputnik Абхазия.

