Кварацхелия о борьбе с мраморным клопом: завершаем "физический" этап

О работе по уничтожению мраморного клопа в Гудаутском районе Абхазии в интервью корреспонденту Sputnik рассказал начальник Управления сельского хозяйства района Юрий Кварацхелия.

"В Гудаутском районе создан штаб по борьбе с мраморным клопом. Штабы также есть и в селах. 150 групп будут уничтожать клопов. На сегодняшний день боремся с клопом физическим способом. С 20 апреля готовы проводить химическую обработку", — сообщил Кварацхелия.

По его словам, на сегодняшний день у них уже около пятисот литров ядохимикатов для обработки мест скопления вредителя.

Говоря о распространении мраморного клопа в Гудаутском районе, Кварацхелия отметил, что оно не столь значительно в сравнении с восточной частью Абхазии.