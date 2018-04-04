Кварацхелия о борьбе с мраморным клопом: завершаем "физический" этап

"В Гудаутском районе создан штаб по борьбе с мраморным клопом. Штабы также есть и в селах. 150 групп будут уничтожать клопов. На сегодняшний день боремся с клопом физическим способом. С 20 апреля готовы проводить химическую обработку", — сообщил Кварацхелия.
По его словам, на сегодняшний день у них уже около пятисот литров ядохимикатов для обработки мест скопления вредителя.
Говоря о распространении мраморного клопа в Гудаутском районе, Кварацхелия отметил, что оно не столь значительно в сравнении с восточной частью Абхазии.