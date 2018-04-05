Гайдулян об Абхазии: маленькая нация с богатой культурой

"Мы набираемся здесь энергией, приятной, чистой, естественной. На открытии кинофестиваля я сидел и думал, как может быть у такой маленькой нации, такой серьезный пласт культуры. Ваши танцы просто будоражат, музыка — эмоциональная, инструменты народные очень интересные. Не у каждой маленькой нации такой пласт культуры. Я открыл для себя Абхазию. Иностранцы, которые сидели позади меня, они вообще были в восторге. И это действительно хорошо, что у вас такая сильная нация", — сказал Гайдулян в эфире радио Sputnik Абхазия.