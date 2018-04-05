Стариков: у Запада позиция - не хочу ничего видеть и ничего знать

Комментируя заявления главы МИДа РФ Сергея Лаврова на VII Московской конференции по международной безопасности, политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik отметил, что многополярный мир диктует правила, которые так не нравятся Западу.

"Наши западные партнеры на протяжении десятилетий привыкли жить в очень уютном для них мире, когда они "единственная инстанция" для принятия решений, когда они "единственный судья" для оценки событий, а весь мир – для того, чтобы на Западе все было хорошо и красиво. Многополярный мир диктует иную конструкцию. Мощный Китай, возрождающаяся Россия, возможно, другие центры силы подталкивают мир к пониманию и осознанию того факта, что теперь центров принятия решений должно быть несколько. А это значит, что интересы каждого из них должны учитываться, каждый из этих центров силы должен быть услышан.

Запад занимает страусиную позицию: не хочу ничего видеть и ничего знать. Последние события, связанные с искусственным раздуванием "дела Скрипалей", говорят нам о том, что Запад собирается продолжать политику давления на Россию с целью заставить ее отказаться от собственных национальных, геополитических и других интересов. Заявление нашего министра иностранных дел – попытка взывать к голосу разума. Запад не слышит разум, а видит только собственные интересы", – отметил Стариков в эфире радио Sputnik.

На Западе должны осознать, что добиться преимуществ для себя за счет России бесперспективно, в одни ворота играть больше не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.