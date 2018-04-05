Соловьев о политике "мягкой силы" Запада: объясняют, кто хозяин

Журналист, телерадиоведущий Владимир Соловьев, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018), остановился на внешнеполитической стратегии стран Запада по отношению к России, на политике "мягкой силы".

В работе конференции приняли участие более 850 гостей из 95 стран мира — министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества.

"Я не верю ни в какую "мягкую силу". Я вообще не понимаю, что такое "мягкая сила"? Самой "мягкой силой" государства являются догмы. " Мягкая сила" как таковая — это категория полуправды. Почему-то цепляемся за придуманные англо-саксонским миром правила игры, которые, увы, сейчас в меньшинстве. Ситуация со Скрипалем откровенно показывает, что никаких норм международного права больше нет. Любая попытка перейти на язык дипломатии упирается не просто в непонимание, а в агрессивную неприязнь. Когда нам на полном серьезе говорят: "Вы не понимаете, правила здесь определяем мы, и мы вам говорим, кто здесь прав, а кто нет, и мы определяем ваше место в мире", — мы довольно наивно в этот момент говорим: "Да, объясните нам правила игры, мы будем продолжать им следовать".

Когда великой стране, члену Совета Безопасности, ядерной державе ставят ультиматумы, когда другие страны поддерживают, несмотря на то, что Борис Джонсон немного обманул. Это что "мягкая сила"?

Понятие "мягкой силы" сейчас является всего лишь одним из средств продвижения военно-политических задач, которые решаются на совершенно новом уровне. Они решаются на уровне нового технологического превосходства западного мира над всем остальным.

Нам объясняют, кто хозяин казино", — резюмировал Соловьев.