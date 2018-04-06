Пешкова: удивлена, что в Абхазии такой интерес к Горькому

"О Горьком я не могу рассказывать, так как на коленях у него не сидела. Помню, как однажды мама рассказывала, что их кормили кашей, и она им надоела до судорог. И дети тихонько выбрасывали кашу в камин, и там завелись мыши. И все стали думать, откуда там мыши. И однажды, когда мама все это проделывала, увидел Алексей Максимович. Был скандал, так кричал, хотя он боготворил детей, что прибежала бабушка, вытащила их за шиворот от него. И его смягчило. Вот характер! Он кричал: "Как можно, дети голодают, а вы такое вытворяете", — поделилась воспоминаниями Пешкова в эфире радио Sputnik Абхазия.

