18:16 06 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Политолог Николай Силаев
© Sputnik

Силаев об инициативе премьера Грузии: не повлияет на выбор абхазов и осетин

Радио
Получить короткую ссылку
9700

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев рассказал Sputnik о значении инициатив премьера Грузии для абхазов и осетин.

"Касательно инициативы, с которой выступил Квирикашвили, на мой взгляд, об этом нужно судить, когда будут приняты конкретные законы, которые планируется принять. Сейчас главное юридическое препятствие для осуществления всех тех замечательных планов, о которых говорил премьер-министр, — это закон об оккупированных территориях. Мне кажется, очень важным маркером будет то,  будет ли грузинский парламент отменять этот закон. 

По-моему, речь совершенно не идет о подкупе, хотя есть попытки грузинских властей приобрести популярность у населения Абхазии и Южной Осетии. Я бы не называл это подкупом еще и потому, что многолетний конфликт имел большие гуманитарные и социальные последствия. Конечно, как бы ни развивалась ситуация дальше, это ответственность Грузии — исправлять эти социальные гуманитарные последствия.

Я бы расценивал это как попытку исправить или частично, насколько это возможно, попытаться компенсировать все те бедствия, которые конфликт принес Абхазии и Южной Осетии. При этом, правда, грузинские власти не хотят отходить от таких вещей, как попытка препятствовать гуманитарным связям Абхазии и Южной Осетии с зарубежными странами. Они  даже не заговаривают о том, чтобы прекратить добиваться визовых ограничений в третьих странах для жителей Абхазии и Южной Осетии. В этом смысле инициатива премьер-министра, мне кажется,  не до конца искренней.

Я не говорю уже о судьбе Сухумского аэропорта, который мог бы быть открыт, если бы на то была добрая воля Грузии. 

Что касается того, как это повлияет на жителей Абхазии и Южной Осетии, думаю, что это не подорвет их желания жить в независимых государствах, на их выбор уйти из-под власти Тбилиси. Они будут с радостью принимать все те блага, которые им сейчас предоставит Грузия, но это не убедит их стать гражданами Грузии", — отметил Силаев.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 4 апреля выступил с инициативой "Шаг к лучшему будущему", которая, по его мнению, направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

Комментируя заявление премьер-министра Грузии, глава МИД Абхазии Даур Кове отметил, что лишь признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии может стать реальным шагом к лучшему будущему.

Комментарий министра иностранных дел Абхазии Даура Кове>>




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заместитель генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения Айман Искакова
    Поездки за здоровьем

    В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.

  • Жених и невеста на свадьбе. Архивное фото
    Дурной пример

    Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.

  • Молоко на сыроварне
    Не страшно

    Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.

  • Янис Юрканс
    "Мы достали Россию"

    Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.

  • Тбилиси, Грузия
    Как вас называть?

    Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).

  • Унионисты в центре Кишинева
    Судьба государства

    Верно ли, что граждане Молдовы готовы отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией?

  • Студенты МГЛУ на занятии, архивное фото
    Язык Хайяма

    Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.

  • Аждар Куртов
    Османское влияние

    Эксперт рассказал, какие политические интересы преследует Турция в Узбекистане, и как будут развиваться отношения двух стран.

  • Нарвский замок сохранил облик времен 14-16 веков
    Ты сюда не ходи…

    Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Скульптурная композиция Джейсона Тейлора в Национальном морском парке Канкуна в Мексике.
Завораживающий мир: как выглядит подводный музей
Скульпторы-виртуозы слепили друг друга
Скульпторы показали мастер-класс на выставке китайской культуры
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia