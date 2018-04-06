Силаев об инициативе премьера Грузии: не повлияет на выбор абхазов и осетин

"Касательно инициативы, с которой выступил Квирикашвили, на мой взгляд, об этом нужно судить, когда будут приняты конкретные законы, которые планируется принять. Сейчас главное юридическое препятствие для осуществления всех тех замечательных планов, о которых говорил премьер-министр, — это закон об оккупированных территориях. Мне кажется, очень важным маркером будет то, будет ли грузинский парламент отменять этот закон.

По-моему, речь совершенно не идет о подкупе, хотя есть попытки грузинских властей приобрести популярность у населения Абхазии и Южной Осетии. Я бы не называл это подкупом еще и потому, что многолетний конфликт имел большие гуманитарные и социальные последствия. Конечно, как бы ни развивалась ситуация дальше, это ответственность Грузии — исправлять эти социальные гуманитарные последствия.

Я бы расценивал это как попытку исправить или частично, насколько это возможно, попытаться компенсировать все те бедствия, которые конфликт принес Абхазии и Южной Осетии. При этом, правда, грузинские власти не хотят отходить от таких вещей, как попытка препятствовать гуманитарным связям Абхазии и Южной Осетии с зарубежными странами. Они даже не заговаривают о том, чтобы прекратить добиваться визовых ограничений в третьих странах для жителей Абхазии и Южной Осетии. В этом смысле инициатива премьер-министра, мне кажется, не до конца искренней.

Я не говорю уже о судьбе Сухумского аэропорта, который мог бы быть открыт, если бы на то была добрая воля Грузии.

Что касается того, как это повлияет на жителей Абхазии и Южной Осетии, думаю, что это не подорвет их желания жить в независимых государствах, на их выбор уйти из-под власти Тбилиси. Они будут с радостью принимать все те блага, которые им сейчас предоставит Грузия, но это не убедит их стать гражданами Грузии", — отметил Силаев.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 4 апреля выступил с инициативой "Шаг к лучшему будущему", которая, по его мнению, направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

Комментируя заявление премьер-министра Грузии, глава МИД Абхазии Даур Кове отметил, что лишь признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии может стать реальным шагом к лучшему будущему.

Комментарий министра иностранных дел Абхазии Даура Кове>>